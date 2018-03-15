Компьютер белорусской сборки — сказка или реальность?

Не смотря на стремление каждого обзавестись персональным ноутбуком, актуальным остается выбор стационарного компьютера для всей семьи. Это оправдано его мощностью, возможностью персонализации характеристик и большого монитора.

Среди огромного выбора компьютеров выделяется новый бренд «Радзивил» белорусского производства, и мы решили вместе разобраться, сказка или быль в 2018 году — компьютеры отечественной сборки. Разбираться в оптимальных моделях в разном ценовом диапазоне мы будем вместе с интернет-магазином AMD.BY. Если для вас актуален вопрос выбора компьютера для дома, давайте разбираться вместе.

Выбираем компьютер для дома или офиса до 500 рублей

Для начала стоит определиться, для кого нам нужен компьютер и какие его характеристики вам важны. Если вы работаете дома или в офисе, не используя графических редакторов и специализированных программ, требующих большой мощности — то вам подойдет одна из двух самых популярных моделей офисного компьютера Раздивил. Рассмотрим их по порядку.





Начнем с характеристик — это настольный домашний компьютер, оснащенный процессором AMD A4, оперативной памятью DDR3 и объемом памяти 4ГБ, а так же видеокартой AMD Radeon HD 7480D.

Ну а если говорить простым языком, то если вы дома проводите время за компьютером в основном в интернете, а работаете с текстовыми редакторами и стандартными программами — этот компьютер — то, что вам нужно.





Модель G326450V050 — это настольный компьютер, характеристиками помощнее. Он снабжен процессором Intel Pentium и максимальным объемом памяти 16ГБ, а также видеокартой Intel HD Graphics, которая позволит вам не только использовать графические программы для работы, но и насладиться фильмом хорошего качества домашним вечером в компании семьи.

Идеальный выбор для геймеров

Если вы сами не прочь расслабиться, уйдя в игру, то следующие самые популярные модели компьютеров Радзивил — для вас.





Компьютер с четырехядерным процессором Intel Core i5, объемом памяти 8ГБ и мощной видеокартой NVIDIA GeForce GT 1030. Официально компьютер не считается полноценным геймерским, однако его мощности вполне хватит, и вы сможете его испытать на полную в своих любимых играх. Так же его оценят те, чья работа связана с графическими редакторами или программами по 3D моделированию.





Настоящий, стильный и мощный геймерский компьютер. Модель i77016212V1054D55 снабжена мощным процессором Intel Core i7, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и памятью, объемом 16ГБ. Такой компьютер будет отличным выбором для большой семьи с разными требованиями к компьютеру — от просмотра фильмов и работы, до мощных игр.

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