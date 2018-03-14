Из-за сильного тумана минский аэропорт не принимал самолеты. Их отправляли в Вильнюс и Гомель

В Национальном аэропорту задержано около десяти рейсов. Причина — сильный туман.

На сайте Национального аэропорта Минск онлайн-табло прилетов показывает девять задержанных рейсов и два отмененных. Как рассказали TUT.BY в аэропорту, причина такой ситуации — погодные условия. Самолеты не могут сесть в Минске и уходят на запасные аэродромы — в Вильнюс или в Гомель.





Скриншот с сайта Национального аэропорта «Минск» Скриншот с сайта Национального аэропорта Минск На сайте flightradar24.com можно увидеть, что некоторые самолеты кружат над Минском, а потом — улетают.





В авиакомпании «Белавиа» отмечают, что рейсы уходили на запасные аэродромы — пять самолетов отправили в Вильнюс, два — в Гомель.

Сейчас эти рейсы готовятся к возвращению в Минск, так как погодные условия в белорусской столице улучшаются.

Как показывает flightradar24.com, в минском аэропорту уже совершил посадку самолет «Белавиа» из Франкфурта.