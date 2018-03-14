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Из-за сильного тумана минский аэропорт не принимал самолеты. Их отправляли в Вильнюс и Гомель

  • 14 марта 2018, 20:11
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В Национальном аэропорту задержано около десяти рейсов. Причина — сильный туман.

На сайте Национального аэропорта Минск онлайн-табло прилетов показывает девять задержанных рейсов и два отмененных. Как рассказали TUT.BY в аэропорту, причина такой ситуации — погодные условия. Самолеты не могут сесть в Минске и уходят на запасные аэродромы — в Вильнюс или в Гомель.


Скриншот с сайта Национального аэропорта «Минск» Скриншот с сайта Национального аэропорта Минск На сайте flightradar24.com можно увидеть, что некоторые самолеты кружат над Минском, а потом — улетают.

Скриншот: Flightradar24.com

В авиакомпании «Белавиа» отмечают, что рейсы уходили на запасные аэродромы — пять самолетов отправили в Вильнюс, два — в Гомель.

Сейчас эти рейсы готовятся к возвращению в Минск, так как погодные условия в белорусской столице улучшаются.

Как показывает flightradar24.com, в минском аэропорту уже совершил посадку самолет «Белавиа» из Франкфурта.


TUT.BY
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Места: Минск (5631), Вильнюс (139), Гомель (21786)

Метки: Погода (1779)

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