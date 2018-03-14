Нужно много мешков и песка. В Житковичском районе спасают дорогу к понтону через Припять

В Житковичском районе готовятся к паводку. Вода в Припяти ежедневно прибывает. Сейчас, говорят в райисполкоме, самое главное — сохранить дорогу, по которой местные жители добираются к понтонной переправе.

Пока понтон работает в штатном режиме, однако специалисты не скрывают — в скором времени из-за сильного шугохода его, вероятно, придется убрать. Людей снова будут переправлять катера.

Но если бы только это! Еще одна проблема, которую уже сейчас нужно срочно решать, — затопление пойменного участка в месте, где располагается дорога, ведущая к переправе через Припять. Чтобы подъездные пути не размыло водой, как это уже было в феврале, их необходимо укрепить.





Как сообщает БелТА, уровень воды в реке Припять у деревни Черничи, где расположена дамба, на утро 14 марта уже превышает опасную отметку, при которой ранее наблюдались подтопления, на 8 см.

В ближайшее время, чтобы укрепить дорогу, там уложат более 100 тысяч мешков с песком. Работы уже начались.

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов — примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.