На Гомельщине при проверке «фонили» лесные грибы и черничное варенье

Всего специалистами подразделений Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в феврале исследовано 360 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137.

Из государственного сектора проверено 86 проб. Превышений РДУ-99 («Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде») не выявлено.

Оно обнаружено в 18 пробах (6,6%) из частного сектора, откуда поступило 274 пробы. Черничное варенье с превышением по цезию-137 (при нормативе 185 Бк/кг было 285 Бк/кг) было предъявлено в Добрушском районе. Более проблематичная ситуация с грибами.

— Разные уровни превышения содержания цезия-137 установлены в 9 пробах свежих и консервированных грибов в Ветковском, Кормянском, Ельском, Наровлянском и Чечерском районах. Зафиксированы они и в 8 пробах сушеных грибов, собранных в Наровлянском, Мозырском, Речицком, Хойникском районах), — сообщают в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Самое высокое превышение выявлено у сушеных грибов в Хойникском районе: при нормативе 2500 Бк/кг — 6008 Бк/кг.

Все исследованные 65 проб воды не превысили норму. Не вызвали обеспокоенности и 28 проб продуктов и воды по стронцию-90.