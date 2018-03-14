Ранее судимый гомельчанин нашел на улице чехол с ключами, вычислил нужную квартиру и наворовал на 500 рублей

46-летний житель областного центра прогуливался по проспекту Космонавтов и нашел возле одного из домов чехол с ключами.

В этот день в рабочее время мужчина зашел в ближайший подъезд и стал подбирать ключи к замкам каждой двери. Когда нашел необходимую квартиру, проник в нее и похитил фотоаппарат, спортивный костюм и обувь, колонки. Всего гомельчанин вынес имущества на 500 рублей, рассказал следователь 2-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Андрей Сазоненко.

Хозяйка квартиры написала заявление в милицию, как только обнаружила пропажу. Вора поймали через несколько дней.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище. Максимально ему грозит до 4 лет лишения свободы.