Морепутешествий 12/03 (6:00) - 15/03 (5:59):

Ранее судимый гомельчанин нашел на улице чехол с ключами, вычислил нужную квартиру и наворовал на 500 рублей

  • 14 марта 2018, 16:56
  • 674
  • 0



46-летний житель областного центра прогуливался по проспекту Космонавтов и нашел возле одного из домов чехол с ключами.

В этот день в рабочее время мужчина зашел в ближайший подъезд и стал подбирать ключи к замкам каждой двери. Когда нашел необходимую квартиру, проник в нее и похитил фотоаппарат, спортивный костюм и обувь, колонки. Всего гомельчанин вынес имущества на 500 рублей, рассказал следователь 2-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Андрей Сазоненко.

Хозяйка квартиры написала заявление в милицию, как только обнаружила пропажу. Вора поймали через несколько дней.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище. Максимально ему грозит до 4 лет лишения свободы.


Виктория Кашпур, Гомельская правда
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21785)

Метки: Криминал (9526)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


14/03 6:00 - 16/03 (19:59):

Самое читаемое