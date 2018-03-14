В Гомельском районе работник сельхозпредприятия подозревается в вымогании взятки и мошенничестве. Обещал предпринимателю «решить вопрос»

СК возбудил уголовное дело в отношении одного из работников сельхозпредприятия Гомельского района. Ему вменяют «подстрекательство к даче взятки» и «мошенничество, совершенное повторно».

Следствие считает, что мужчина склонял индивидуального предпринимателя к даче взятке директору предприятия, чтобы благоприятно решить вопрос по поставке товаров предприятию, а главное — их своевременной оплате, сообщает Следственный Комитет. Подозреваемый получил от предпринимателя 1000 белорусских рублей, якобы для того, чтобы оказать содействие в решении вопроса, а сам распорядился деньгами по своему усмотрению.

Несмотря на такое «покровительство», деньги за товар бизнесмен вовремя не получил. А последующие расчеты производились путем перевода долга на другие предприятия. Через несколько месяцев предприниматель снова передал деньги подозреваемому, но на этот раз уже 500 рублей. В этот момент его задержали с поличным. Сейчас следствие занимается сбором доказательств вины подозреваемого, а также устанавливаются иные эпизоды его преступлений.