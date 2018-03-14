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В Гомельском районе работник сельхозпредприятия подозревается в вымогании взятки и мошенничестве. Обещал предпринимателю «решить вопрос»

  • 14 марта 2018, 16:24
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СК возбудил уголовное дело в отношении одного из работников сельхозпредприятия Гомельского района. Ему вменяют «подстрекательство к даче взятки» и «мошенничество, совершенное повторно».

Следствие считает, что мужчина склонял индивидуального предпринимателя к даче взятке директору предприятия, чтобы благоприятно решить вопрос по поставке товаров предприятию, а главное — их своевременной оплате, сообщает Следственный Комитет. Подозреваемый получил от предпринимателя 1000 белорусских рублей, якобы для того, чтобы оказать содействие в решении вопроса, а сам распорядился деньгами по своему усмотрению.

Несмотря на такое «покровительство», деньги за товар бизнесмен вовремя не получил. А последующие расчеты производились путем перевода долга на другие предприятия. Через несколько месяцев предприниматель снова передал деньги подозреваемому, но на этот раз уже 500 рублей. В этот момент его задержали с поличным. Сейчас следствие занимается сбором доказательств вины подозреваемого, а также устанавливаются иные эпизоды его преступлений.


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Места: Гомель (21785)

Метки: Криминал (9526)

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