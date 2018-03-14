Уже загоревшись, выполз из дома, но отполз всего на два метра. В Гомельском районе мужчина погиб на пожаре — фото, видео

Вчера, 13 марта, в поселке Баштан Гомельского района на пожаре погиб 46-летний мужчина.

Хозяин пытался выбраться из горящего дома, однако сил у него хватило лишь на то, чтобы отползти на два метра от входа в дом. Тут спасатели МЧС и нашли его труп.

Проводится проверка. Одна из рассматриваемых версий — неосторожность при курении.











