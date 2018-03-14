Морепутешествий 12/03 (6:00) - 15/03 (5:59):

Уже загоревшись, выполз из дома, но отполз всего на два метра. В Гомельском районе мужчина погиб на пожаре — фото, видео

  • 14 марта 2018, 12:59
  • 2123
  • 0



Вчера, 13 марта, в поселке Баштан Гомельского района на пожаре погиб 46-летний мужчина.

Хозяин пытался выбраться из горящего дома, однако сил у него хватило лишь на то, чтобы отползти на два метра от входа в дом. Тут спасатели МЧС и нашли его труп.

Проводится проверка. Одна из рассматриваемых версий — неосторожность при курении.





gomel.today
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21785)

Метки: ДТП и ЧП (144)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


14/03 6:00 - 16/03 (19:59):

Самое читаемое