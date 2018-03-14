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Хочешь познакомиться с сотней птиц? Школа бёрдвотчеров проводит набор в Гомеле

  • 14 марта 2018, 12:40
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С марта по май в Гомеле пройдет курс по наблюдению за птицами, который организовывает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Бёрдвотчинг — любительское наблюдение за птицами и их изучение.

Бесплатные курсы научат определять более сотни видов птиц, встречающихся в Гомеле и окрестностях. Записаться на курсы могут все, кому есть 18. Образование и профессия значения не имеют.

Малая выпь или волчок в камышах на пруду на проспекте Космонавтов. Фото — Максим Шестаков, «Фауна Гомеля»

Известно ли вам, что в городе живут два вида воробьев? Способны ли вы отличить ворону от грача? Знаете ли вы, где встретить птицу года — щегла? Именно этому и научат на курсах бёрдвотчера.

Курс будет состоять из восьми занятий, на которых расскажут не только как различать птиц, но и научат как одеваться бёрдвотчеру, как составлять маршрут, как описывать птицу и правильно обозначать ее местоположение. Каждый ученик получит определитель птиц и шпаргалку со списком птиц Беларуси и основной информацией про каждый вид.

Мухоловка-белошейка в гомельском парке. Вид включен в Красную книгу РБ. Фото – Павел Новиков, «Фауна Гомеля»

Занятия будут проходить в актовом зале Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена (ул.Советская, буд.26) по воскресеньям в 11:30. О преподавателе: Зинаида Горошко, член АПБ, орнитолог с многолетним опытом наблюдений за птицами.

Чомга (Поганка большая) на пруду на проспекте Космонавтов. Фото – Дмитрий Новиков, «Фауна Гомеля»

Чтобы записаться в Школу бёрдвотчера, необходимо до 18 марта направить сообщение на электронный ящик ggoebcdim@yandex.ru. Количество мест ограничено!

Контактное лицо: Роман Хлебин, тел. +375291277380, электронная почта ggoebcdim@yandex.ru.

Пустельга на оконном карнизе в многоэтажке в Волотове. Фото – Алексей Дубов


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Люди в материале: Зинаида Горошко (1), Роман Хлебин (5)

Места: Гомель (21785)

Метки: Гражданское общество (1854), Общество (29276)

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