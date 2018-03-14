Фотофакт: сотрудники гомельского Дорожно-строительного треста № 2 работают по колено в воде. Затопило даже туалет
- 14 марта 2018, 12:27
- 2527
- 1
В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)
Фото за минуту до трагедии: новые подробности ЧП на катке в Гомеле
Как это было: эксклюзивное видео обрушения тента и первых минут после ЧП на катке на Косарева с камер наблюдения
Контрабанда на границе: что белорусы везут из России и чем белорусским завален Смоленск
В гомельской больнице умерла 10-летняя девочка, СК проводит проверку
Ночью в Новобелице сгорели три автомобиля — фото, видео (обновлено)
«Продукция пропитана кровью». Мужчины в масках на видео призвали бойкотировать продукцию «Пинскдрева», на предприятии говорят: «Клевета»
Самое обсуждаемое
В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)
Рекса, которого отлов отобрал у бездомного, спасли жители Гомеля
В ПАСЕ шокированы очередной смертной казнью. Приговор привели в отношении убийцы собственных детей из Мозырского района
«Главный враг — бордюры, их нужно убрать». Движение «ВелоГомель» стало общественным объединением и ищет чиновников-велофанатов
«По крайней мере, знаю: меня здесь не убьют». История гея, переселившегося из России в Беларусь
В Гомеле завершены спасательные работы на катке, с кровли которого упал снег
Фотофакт: в Речице выбрали Мисс-2018