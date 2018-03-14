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Фотофакт: сотрудники гомельского Дорожно-строительного треста № 2 работают по колено в воде. Затопило даже туалет

  • 14 марта 2018, 12:27
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На фотографиях, которые «Сильным новостям» прислали сами работники, видно, что бытовки и даже туалет серьезно затоплены.

Что стало причиной образования такого «болота» не известно.



gomel.today
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