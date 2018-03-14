За ложное минирование мясокомбината гомельчанин получил 2 года ограничения свободы

40-летний гомельчанин, находясь на рынке в нетрезвом состоянии, попросил у одной из торгующих женщин телефон с просьбой сделать важный для него звонок. Дама вошла в положение и предоставила аппарат. Мужчина набрал спецлинию «102» и сообщил о «заминировании» мясокомбината. На предприятие прибыли соответствующие службы для проверки информации. Его работа на определенное время была приостановлена.

Понятное дело, что взрывное устройство не обнаружили. На звонившего вышли в тот же день и задержали. Возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Во время следствия мужчина признался, что желание дезорганизовать работу предприятия было обусловлено тем, что там трудится его жена. Она нередко задерживается на производстве, ему же хотелось, чтобы она возвращалась домой пораньше. Вот он и устроил некоторый хаос на предприятии, c которым не хочет «делить» супругу.

— В качестве наказания суд Новобелицкого района определил обвиняемому 2 года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, — сообщил помощник прокурора Гомеля Виталий Асадчий, — горожанин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, сказал, что предвидел последствия своего поступка.