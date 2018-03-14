В Гомельской области ищут победителя лотереи, выигравшего более 100 тысяч рублей

Порой в жизни происходят невероятные вещи и сбываются сокровенные мечты. Накануне большого весеннего праздника, Международного женского дня, в жизни одного из белорусов случилось маленькое чудо — почти 110 000 рублей разыграно в очередном тираже электронной интерактивной игры компании «Спорт-пари» «Спортлото 5 из 36».

Счастливая ставка на комбинацию цифр 06-20-27-29-32 была сделана 7 марта в 10.03 утра в городе Хойники Гомельской области. Отметим, что в отличие от обладательницы ноябрьского джекпота «Спортлото 5 из 36» в размере 225 тыс. 247 рублей — Марии Алексеевны из Слуцкого района, которая воспользовалась опцией «Автоставка», — нынешний победитель свою выигрышную комбинацию выбрал самостоятельно.

Интересно, что в преддверии 8 Марта ЗАО «Спорт-пари» реализует акцию под названием «Подари мечту любимой». Была ли ставка подарком для прекрасной половины? Ответ на этот вопрос пока остается открытым.

«Новость о розыгрыше джекпота — лучшее, что может услышать не только победитель, но и вся наша компания. Дарить людям мечту — главная миссия "Спорт-пари". И мы работаем для этого каждый день. Чем лучше мы трудимся, тем чаще мы встречаемся со счастливыми игроками. Одна из приоритетных задач компании — поддержка белорусского спорта. Спорт — это политика побед. Мы искренне радуемся победам наших игроков, как радуемся победам наших великих спортсменов», — отметил генеральный директор ЗАО «Спорт-пари» Александр Хромылев.

В дополнение к внушительной денежной сумме победитель получит возможность воочию наблюдать за самым грандиозным спортивным событием в следующем году. Приятным бонусом к джекпоту станет билетный пакет на Евроигры 2019 года в Минске от партнера ЗАО «Спорт-пари» — фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Компания «Спорт-пари» разыскивает обладателя джекпота «Спортлото 5 из 36» для вручения выигрыша и отличного спортивного подарка!

История весенних побед имеет шанс получить чудесное продолжение, и огромный джекпот «Спортлото 6 из 49», который практически достиг отметки в 1 690 000 рублей, также будет разыгран.