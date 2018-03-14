Фотофакт: в школе № 27 собираются праздновать День единения Беларуси и России за счет родителей
- 14 марта 2018, 11:43
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Места: Гомель (21785)
Метки: Общество (29273), Образование (448)
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