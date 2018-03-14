Фотофакт: в школе № 27 собираются праздновать День единения Беларуси и России за счет родителей

2 апреля отмечается День единения Беларуси и России. В одной из гомельских школ решили с шиком отпраздновать эту дату. Вот только есть одно «но» — за счет родителей.

В школе № 27 мероприятие запланировано на 29-30 марта, однако подарки для гостей нужно приготовить заранее. Каждый класс должен подготовить по три сувенира: это могут быть изделия из соломы или дерева, керамические изделия, куклы. Примечательно, что руководство школы даже дало подсказку классным руководителям, где именно эти сувениры можно купить.





Родителей затронет не только финансовая сторона, а классным руководителям придется возложить на себя еще одну нелегкую задачу — они должны быть готовыми к расселению детей по семьям, говорится в объявлении.