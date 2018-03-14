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Фотофакт: в детском саду № 107 с потолка капает на детей, родители бьют тревогу

  • 14 марта 2018, 11:46
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Как сообщает «Сильным новостям» мать одного из малышей-детсадовцев, воспитателям приходится перекладывать детей, над чьими кроватями во время дневного сна капает вода.

— Моя дочь ходит в «Ясли-сад № 107 г. Гомеля». Садик двухэтажный, группа на втором этаже. В группе с потолка капает прямо на детей! — рассказывает Елена.


По словам обеспокоенной мамы, в декабре 2017 года в ясли-сад приходила проверка Центра гигиены и эпидемиологии. Администрация ясли-сада даже обращалась за помощью в вышестоящую инстанцию. Начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Советского района г. Гомеля Ковалева Елена Георгиевна им сообщила, что финансирование на ремонт крыши запланировано на апрель. «Но на детей капает сейчас! Плесень и грибок наносят вред их здоровью сейчас!» — уверена женщина.


gomel.today
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Места: Гомель (21785)

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