В Гомеле установят пять современных детских площадок. Где — должны решить горожане

К июню в Гомеле установят 5 новых современных детских игровых комплексов. Один — в городском парке, еще четыре — в жилых дворах, которые будут выбраны по предложениям жителей города.
Игровые площадки появятся Гомеле в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.
20 детских площадок уже установлены в парках и во дворах Минска. Теперь дело — за обустройством дворов в областных центрах.
— В комплексах есть все, чтобы порадовать ребенка: горка, канат, «рукоход», качели с европейским сиденьем и многое другое, — обещают организаторы.
Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта включительно отправить заявку на сайт проекта «Сочный дворик». Заявки принимают в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, флешмоб всем двором).
До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта.
Площадки планируют установить в мае-июне.
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