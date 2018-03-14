Сапожки за 30 рублей, скидка подписчикам и рассрочка без банка. В «Marko» появилась «весенняя» коллекция обуви

Недалеко от гипермаркета «Евроопт», по адресу Хатаевича, 61А, находится магазин «Marko». Вас ждет огромный выбор обуви!
Всегда в наличии новые модели!
В фирменном магазине «Marko» вы с трудом сможете найти устаревшие
модели. Почти вся обувь, представленная в ассортименте, — это модели
2018-го года. Последняя коллекция из сезона «весна» уже в магазине.
Исключения составляют только те виды обуви, которые шьются на фабрике из
года в год из-за постоянного спроса клиентов. Обычно это комфортные
модели на низком ходу из натуральной кожи. Выбор обуви действительно
поражает — каждый сможет найти себе модель по вкусу.
Гибкая система скидок
Сейчас в магазине «Marko» действует акция, которая продлится до конца
месяца. Двадцатипроцентная скидка предоставляется на всю коллекцию
Весна-2018 года- это ботинки, полуботинки, туфли и кроссовки. А на
зимнюю коллекцию действует скидка 30% и только в этом магазине, до конца
марта.
Рассрочка без банка!
У магазина своя система рассрочки. Для того, чтобы купить себе обувь
таким способом, не нужно никаких банков и заполнения кипы бумаг.
Достаточно просто совершить покупку на сумму более сотни рублей и внести
сразу четверть от общей стоимости. Остальная сумма расписывается на три
месяца. Для рассрочки с собой необходим только белорусский паспорт.
За подписку в социальных сетях скидка!
У магазина есть свои аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и
«Instagram». Там делятся не только обувными новинками и новостями об
акциях и скидках от "Marko«,а также проводят различные конкурсы с
подарками и предоставляют бонусы за участие в группе.
Магазин «Marko» работает для вас без выходных и праздников с десяти
утра до восьми вечера. Новая обувь появляется в магазине еженедельно по
четвергам и пятницам. Более того, если модели, которая вам понравилась
не оказалось в продаже, то вы можете заказать ее прямо с фабрики, не
забыв указать свой размер. Всю дополнительную информацию вы сможете
получить в социальных сетях магазина или по телефону +375 (29) 689-89-17.
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