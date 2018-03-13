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17 марта в Гомеле пройдет легкоатлетический пробег

  • 13 марта 2018, 13:39
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Международный легкоатлетический пробег в 11-й раз соберет на площади Ленина легкоатлетов из Беларуси и стран ближнего зарубежья, представителей силовых структур, учащихся школ и вузов Гомеля, любителей бега.

К массовому спортивному празднику, приуроченному ко Дню образования внутренних войск Беларуси, могут присоединиться и все желающие. Для этого нужно прийти на старт 17 марта в 10.30.

Как рассказал заместитель командира войсковой части 5525 по боевой подготовке Андрей Пипченко, гостей мероприятия ждет выставка вооружения и военной техники, показательные выступления военнослужащих взвода специального назначения, эстрадно-духового оркестра, угощение солдатской кашей и горячим чаем.


Кристина Ворона, Гомельская правда
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