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Как в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 13 марта 2018, 12:01
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Стало известно, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона в ближайшие две недели, с 13 по 25 марта.






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Места: Гомель (21773)

Метки: Авто (5045), Область (5228), Главное (5723)

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