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Как это было: эксклюзивное видео обрушения тента и первых минут после ЧП на катке на Косарева с камер наблюдения

  • 13 марта 2018, 12:04
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В Сети опубликованы видеозаписи с камер наблюдения, как наружных, так и внутренних, на которых видно, как под тяжестью снега на людей падала крыша катка на Косарева и что происходило сразу после происшествия.

Эксклюзивные видеокадры опубликовал блогер Артем Шапоров на Youtube-канале «Общество Гомель».

На записи, сделанной наружной камерой, хорошо видно, как под тяжестью снега рухнул брезентовый тент. В объектив внутренней камеры сам участок обрушения не попадает, однако хорошо виден момент ЧП и последовавшая реакция людей.

Кроме того, блогер приводит рассказ сотрудника катка, из которого следует, что пострадавших людей спасали, в первую очередь, простые граждане.

Кадры состояния катка после ЧП не оставляют сомнения, что дело было именно в обрыве брезентового тента, а не в «падении снега» с крыши, как писали некоторые СМИ.


gomel.today
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