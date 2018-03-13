Как это было: эксклюзивное видео обрушения тента и первых минут после ЧП на катке на Косарева с камер наблюдения
- 13 марта 2018, 12:04
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Люди в материале: Артем Шапоров (9)
Места: Гомель (21773)
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