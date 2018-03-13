Как это было: эксклюзивное видео обрушения тента и первых минут после ЧП на катке на Косарева с камер наблюдения

В Сети опубликованы видеозаписи с камер наблюдения, как наружных, так и внутренних, на которых видно, как под тяжестью снега на людей падала крыша катка на Косарева и что происходило сразу после происшествия.

Эксклюзивные видеокадры опубликовал блогер Артем Шапоров на Youtube-канале «Общество Гомель».

На записи, сделанной наружной камерой, хорошо видно, как под тяжестью снега рухнул брезентовый тент. В объектив внутренней камеры сам участок обрушения не попадает, однако хорошо виден момент ЧП и последовавшая реакция людей.

Кроме того, блогер приводит рассказ сотрудника катка, из которого следует, что пострадавших людей спасали, в первую очередь, простые граждане.

Кадры состояния катка после ЧП не оставляют сомнения, что дело было именно в обрыве брезентового тента, а не в «падении снега» с крыши, как писали некоторые СМИ.