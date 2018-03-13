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Гомельчанин упал в «десятке» и получил травмы. ГАИ разыскивает очевидцев

  • 13 марта 2018, 11:59
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7 марта примерно в 19.00 мужчина ехал в троллейбусе № 10. Увы, добраться до места назначения в целости и сохранности он не смог: в районе остановки «8 марта» мужчина получил травму.

О характере телесных повреждений не сообщается.

Если вы стали очевидцем происшествия, просьба поделиться информацией по телефонам 68-44-44, 68-26-28 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
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Места: Гомель (21773)

Метки: ДТП и ЧП (139)

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