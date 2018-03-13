На Гомельщине начали спасать рыбу от замора

Вместе с сотрудниками областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды корреспондент «СБ — Беларусь Сегодня» выехал на один из водоемов Гомельского района.

По дороге председатель комитета Андрей Сущевич обрисовывает ситуацию: «Пока содержание кислорода в воде чуть выше критического уровня, занимаемся профилактикой. Всем природоохранным инспекциям дана команда на проведение контрольных акций. Информация направлена в городские и районные исполкомы, а также пользователям, арендующим водоемы. Цель — предупредить о возможной опасности».

По правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, обязанность по предотвращению заморов возложена на местные органы власти. Или же арендаторов водоема (если есть). На озере встречаем одного из таких — Тимофея Куксу, который руководит частным рыбхозом в Гомельском районе: «Для нас актуальная тема. Мы и на своих арендованных участках постоянно орошаем воду и, когда узнаем, что где-то начинается замор, стараемся помочь».

В прошлом году как раз на этом водоеме случился массовый замор, во время которого погибло немало крупных особей. Сегодня здесь экологи лопатами расчищают лед под наблюдением спасателей ОСВОДа. Одновременно идет заправка бензопил. Когда все готово, принимаются резать лед. Вскоре готова майна — полоса шириной сантиметров 30 и длиной несколько метров. Еще одна пилится немного поодаль. После заводится помпа — проделав путь по рукаву, перекаченная вода бьет фонтаном и, падая во вторую полынью, возвращается в озеро. Так происходит аэрация, то есть самый эффективный способ обогащения воды кислородом.

Известен и другой — дедовский. Нужно сделать прорубь и отметить место. Достаточно воткнуть рядом ветку. Госинспекторы призывают рыбаков помочь или хотя бы информировать о местах, где начался замор. Озер на Гомельщине сотни, знать обстановку на каждом невозможно.

Есть и другие нюансы. Если для речной фауны замор — это фактически война, то для любителей легкого улова — мать родна. Они прекрасно знают, что означает «ловить на придуху». Когда задыхающаяся рыба, утратив осторожность, тянется к поверхности проруби, ее начинают вычерпывать сачками. По сути, это браконьерский способ, но на время замора в правилах возможны исключения. Местные власти принимают решение, по которому улов может превышать обычный лимит в 5 кило. Такая вынужденная мера дает возможность использовать обреченную рыбу, а также — минимизировать экологические последствия. Гниющая в воде органика точно не способствует чистоте озера.

Тем временем участники спасательной операции по периметру майны укладывают снежный бруствер. Сверху — нарезанный тут же на водоеме сухой камыш. Такой навес позволит воде дольше не замерзать и, соответственно, обогащаться кислородом. Дело сделано. Можно собирать инструмент.

В некоторых местах региона ситуация в последние дни приблизилась к «красному уровню опасности». В Рогачевском районе она возникла на озере Комарино.

— По показаниям лаборатории, содержание кислорода в воде всего 1,6 мг/дм3 , при норме — не менее четырех, — по телефону рассказал начальник Рогачевской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Дорохов. — После того как нам прислали протокол, мы проинформировали райисполком. А на следующий день совместными силами (БООР, коммунальщиков, лесхоза) прорублены майны, выполнена аэрация воды. Делаем все, чтобы не допустить замора рыбы.