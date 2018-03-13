В Новобелице на этой неделе в некоторых домах не будут работать телефон и интернет

Гомельский филиал РУП «Белтелеком» проводит модернизацию сетей связи. На время производства работ у ряда абонентов возможно временное отсутствие телефонной связи и услуг сети передачи данных.
13 марта — ул. Димитрова, 13 (хлебозавод), ул. Ильича, 4 (жировой комбинат), ул. Ильича, 2 (мясокомбинат).
14 марта — ул. Кооперативная, 30 (корпорация М8), ул. Кореневское Шоссе, 4 (комбинат хлебопродуктов), ул. Достоевского, 3 (ИМНС и Гомельдрев).
15 марта — ул. Войкова, 87 (БТИ и Следственный комитет), ул. Ст. Разина, 9 (Следственный комитет).
16 марта — ул. Герцена, 42 (ИМНС Гомельского района).
19 марта — ул. Севастопольская, 61а (ДК Белицкий).
20 марта — ул. Черниговская, 22, 34, 36, 40, 48, ул. Чернигоская, 22б (Кристалл холдинг).
21 марта — ул. Севастопольская, 143а (Белмотс+, Молочная компания), ул. 10 лет Октября, 10 (МЧС Гомельского района).
22 марта — ул. Ильича, 165 (Акваланг), ул. Ильича, 163д, ул. 9 мая, проезд 9 мая, ул. Порогова, ул. Гущина, ул. Черниговская, пер. Черниговский, 5, пер. Ильича, 6 пер. Ильича.
23 марта — ул. Ильича, ул. Севастопольская, ул. Зелёная, ул. Щорса, ул. Зайцева, ул. Загородная, ул. Артельная, ул. Буденного, ул. Кутузова, ул. Чёнковская, пр-д Ченковский, ул. Перевалочная, ул. Исаченко, ул. Заречная, пер.Заречный, ул. Деревообделочная, ул. 9 Мая, пр-д 9 Мая, ул. Севрюковская, ул. Комарова, ул. Социалистическая, пер. Социалистический, 3-й пер.Севастопольский, ул. Пирогова, ул. Гущина, ул. Суворова, ул. Химическая, пер. Химический, ул. Солнечная, ул. Тухачевского, ул. Достоевского, пер. Достоевского, ул. Лазо; 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й переулки Ильича; 1-я, 2-я, 3-я ул. Транзитная; 1-й, 3-й, 4-й, 5-й переулки Транзитный; 1-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я ул. Техническая, 2-й переулок Технический; 1-й, 4-й переулки Зайцева; 1-я, 2-я ул. Орудийная, проезд Орудийный; 1-й, 4-й, 5-й переулки Лазо; 2-я, 3-я ул. Лесная.
Телефоны для справок в Гомеле: 22-25-08, 36-60-99, 123.
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