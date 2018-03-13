«Мы хотим вкусно кормить людей, и чтобы они это оценили». В Гомеле открылось кафе Taste

Недавно в Гомеле открылось кафе Taste — заведение совсем нового для нашего города типа. Здесь все сосредоточено на еде.





Первое, что бросается в глаза, когда входишь в заведение — лаконичный, без лишних деталей, интерьер. Все создано для того, чтобы гости не отвлекались от главного достоинства Taste — вкусной еды. Как рассказали в кафе «Сильным Новостям», оформлением занималась известный питерский дизайнер Лидия Шаповалова. Она делала интерьеры для лучших заведений северной российской столицы.





По словам шеф-повара Taste Сергея Ворошилова, который, к слову, закончил знаменитую французскую кулинарную школу Le Сordon Bleu.Paris, основная концепция кафе — место для того, чтобы вкусно поесть. Современная еда, лаконичное меню, которое учитывает мировые тенденции ресторанного бизнеса. Заведение не развлекательное — здесь не стоит ждать живых концертов или дискотек.





В меню небольшое количество блюд — около 25 позиций. Это сделано для того, чтобы его можно было чаще обновлять и уделить каждому блюду максимальное количество внимания. Шеф-повар рассказывает, что человек, который пришел в заведение, должен ощутить разницу между едой, приготовленной дома, и той, что подают в кафе.





«Мы не стремимся делать какие-то сложные вещи, но сосредотачиваем свое внимание на технологии приготовления. Все сделано так, чтобы гость мог узнать продукты, из которых приготовлено блюдо. Понятные вкусы, но сложно приготовлено. Мы сделали так, чтобы каждая позиция в меню была интересной. Хотим, чтобы про наше кафе узнали люди, вкусно кормить наших гостей, и чтобы они это оценили. Мы, конечно, рисковали, когда открывали наше кафе. Это новый тип заведения для Гомеля, с новым подходом и едой. В Минске такие места уже начали понемногу появляться. Благо, что те люди, которые уже успели нас посетить, остались очень довольны. Надеемся, что так продолжиться и дальше».





Если сравнивать цены с другими заведениями в Гомеле, то в Taste средний ценник. Правда, учитывая сложность приготовления и многокомпонентность блюд, то цены получается даже честнее.





Найти заведение можно по адресу Рогачевская 4, рядом с перекрестком с улицей Кирова.

Instagram: @taste_gomel