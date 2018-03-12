Максимальный уровень воды в реке Сож у Гомеля может превысить опасную отметку, при которой ранее наблюдалось затопление прибрежных территорий.

Пока на реках Гомельской области наблюдается незначительное колебание уровней воды от −5 до +11 сантиметров. В замёрзшем состоянии вода находится на пойме Днепра у Лоева, Припяти у д. Черничи, Мозыре и Норовле и некоторых её притоках.

— Повсеместно на реках региона — сплошной ледостав и ледостав с полыньями, — рассказала начальник отдела гидрологии Филиала «Гомельоблгидромет» Ольга Калугина. — Толщина льда в пределах от 18 см — до 33 см. На лёд выходить сейчас крайне опасно. В ближайшие дни погодные условия будут способствовать таянию ледяного покрова на реках, структура льда изменится, увеличится пространство с открытой водной поверхностью.

По состоянию на 12 марта уровень воды в Соже составляет 197 сантиметров, до выхода на пойму осталось 133. При этом критическими являются 500 сантиметров.

На Припяти у Черничей уровень воды уже превышает опасную отметку, при которой ранее наблюдались подтопления, на 4 сантиметра, и составляет 514 см.

— Водность рек в регионе больше обычного для этого времени года в бассейнах Днепра, Сожа, Припяти и Березины, — отмечает начальник отдела.

По данным долгосрочно прогноза, в бассейне Сожа значение максимального уровня воды ожидается близкими к средним многолетним значениям, однако у самого Гомеля уровень может превысить опасную отметку, при которой ранее наблюдалось затопление прибрежных территорий.

Повсеместное повышение уровня грунтовых вод в регионе отмечают в МЧС. С начала этого года на отдельных участках Новобелицкого района уже были зафиксированы подтопления дворовых территорий граждан талыми водами и атмосферными осадками на улицах 6-я Техническая и Ильича.

— Исходя из анализа погодных условий, можно сказать, что в Гомеле подтопления строений талыми водами избежать, скорее всего, не удастся, — комментирует начальник сектора организации и функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГГО по ЧС Максим Горустович. — Чтобы заблаговременно подготовиться к прохождению весеннего паводка, и минимизировать его последствия, данный вопрос был рассмотрен на комиссии по ЧС Гомельского горисполкома. На заседании утвердили все необходимые мероприятия.

В частности на территориях, подверженных паводку, проведены инженерно-технические мероприятия по очистке трубопроводов, систем ливневых стоков, подсыпке низменных участков. Администрации районов проводят обследование и в случае необходимости обновят противопаводковые насыпи. Организована ревизия инженерно-технических сооружений (шлюзов регуляторов) расположенных в районе улиц Луговой и Староволотовская. Аварийные службы города обеспечили готовность аварийно-восстановительных бригад, специальной водооткачивающей техники (мотопомп), создают необходимый резерв ГСМ.

Кроме этого, составляются списки граждан, которые проживают в зонах возможного затопления, проводится разъяснительная работа. Особое внимание — порядку добровольного страхования имущества, санитарным правилам в зоне затопления, мерам безопасности, порядку действий и правилам поведения в случае временного отселения. Определены в городе и места размещения временно отселяемого населения из зон подтопления. Для нуждающихся в госпитализации предусмотрены места в лечебных учреждениях города.