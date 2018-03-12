«ВелоГомелю» уже 10 лет, но только сейчас движение прошло процедуру регистрации и стало общественным объединением.

Гомельский Зелёный портал поговорил с председательницей Светланой Король-Дрогунцовой о достижениях и планах «велогомельчан», состоянии городской инфраструктуры и поиске чиновников-фанатов велодвижения.





Цель зарегистрированного областного общественного объединения «ВелоГомель»: популяризация и развитие велосипедного движения в Гомеле и Гомельской области, содействие в создании удобной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов и развитие велодвижения в целом.

Без регистрации — никак?

— Безусловно, проявлять различные велосипедные активности и организовывать мероприятия можно и без регистрации. При этом в городе на уровне облисполкома, горисполкома и ГАИ нас уже знают и хорошо к нам относятся. Но к большому сожалению, велоинфраструктура Гомеля значительно отстаёт от городов, где подобные общественные объединения есть — таких как Минск, Брест или Гродно.





Наблюдая за их успехами, мы сделали вывод, что официальный статус серьёзно помогает в продвижении и развитии велодвижения. Надеемся, в официальном статусе войдём в состав городского комитета по велотематике. Его создание — дело ближайшего времени. Мы хотим, чтобы с нами считались как с экспертами в плане той же городской инфраструктуры. У нас уже есть печать, банковский счёт, подключаемся к ЕРИП. Дальше будем смотреть на то, как люди будут вступать в объединение и платить вступительные взносы (одна базовая величина в год).

Для официальных членов разрабатываем Карту лояльности: скидки в магазинах, мастерских, парикмахерских, кафе и других заведениях Гомеля.

Мне хотелось бы, чтобы велосипедисты как очень активные люди понимали: прежде, чем это что-то даст нам, мы и сами должны что-то вложить. Например, каждый из нас может сесть на велосипед и поехать. Каждый из нас может стать волонтёром на мероприятиях. Каждый может даже стать благотворителем нашего объединения. При этом перечислить можно любую сумму, которую он посчитает нужным.

Достижения велогомельчан: регулярная велоактивность в городе, проект «Велосемья», женское движение «Леди на велосипеде», акция «На работу на велосипеде».

Планы: проект по велопарковкам, проект обучающего тренинга для школьников и по развитию инфраструктуры.

Бордюры — главный враг велосипедистов

— Я сама — человек, который использует велосипед в качестве основного транспорта круглогодично. Меня не останавливает низкая температура и до −10 градусов я свободно езжу, даже в Москву на зимний велопарад я брала свой велосипед.

Поэтому я сама прекрасно знаю, что самая первая проблема — бордюры. По нормам бордюры должны быть нулевые, их давно уже нужно убрать.





Второе — то, что мы вместе с пешеходами находимся на тротуарах. В итоге это порождает ряд конфликтов. Мы сведены на одну территорию, тогда как мы транспорт, а они — пешеходы. Кроме того, это ведь условное деление — сегодня я — пешеход, а завтра — велосипедист. Мы — люди, и нам должно быть удобно!

Стоит привести инфраструктуру в порядок, убрать бордюры и разграничить территорию. Часто говорят: нет места для велодорожек. Но ведь у нас такие широкие улицы! На той же улице Советской вполне себе можно сделать выделенную велодорожку. Мы готовы принять участие в ревизии инфраструктуры и в разработке плана действий.





При этом мы ведь не хотим ничего особенного. Просто давайте будем равноправными! Я считаю, что всем должно быть удобно. Приоритеты в вопросах городской мобильности должны начинаться с наименее защищённых, т.е. с пешехода — он мягкий, ранимый. Потом уже идут велосипедисты, общественный транспорт, который стоит развивать и уже потом — личный автотранспорт. О его развитии также стоит заботиться, но не в ущерб остальным, как это делают сейчас.

Не надо «изобретать велосипед»!

— В Европе прежде чем принимать какие-то решения проводят исследования, всё просчитывают, в том числе и экономический эффект и гармонично выстраивают приоритеты в городской мобильности. В результате это выгодно со всех сторон — для экономики, экологии города, здоровья его жителей и комфорта их жизни, туристической привлекательности и много чего ещё.





Концепция по развитию велосипедного движения в этом плане очень хорошо всё прописывает. Я понимаю, что Концепция ещё не план по реальным изменениям, но это уже установка на то, что необходимо развивать велосипедное движение и чиновникам стоит обратить на это внимание. И теперь у нас, как активистов, есть на что опираться.

Обещанного три года ждут

— Даже когда мы опубликовали эту Концепцию у себя в группе, то пошёл поток комментариев, что ведь много всего можно напринимать и наобещать. Мой ответ: мы для этого как общественное объединение и существуем! Нас уже пригласлили на совещание по реализации Концепции в облисполком. И мы можем повлиять на решение о создании комиссии, войти туда и контролировать, подсказывать, содействовать, проталкивать свои идеи хотя бы маленькими, но шагами вперед. От каждого из нас что-то зависит. Например, можно написать письмо в ближайшее жилищно-коммунальное хозяйство о снижении конкретного бордюра и много чего ещё. Важно, чтобы каждый подключился к этому процессу.