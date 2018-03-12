До сих пор под впечатлением. Гомельская студентка рассказала о своей учебе в Германии

Татьяна Чирик — третьекурсница факультета иностранных языков Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины — целый семестр провела в Техническом университете Дрездена. Вернувшись в Гомель, девушка рассказала о том, как живут и учатся студенты в Германии.

Студенческий обмен — сложно, но возможно

Международные программы академической мобильности, которые поддерживает гомельский вуз, позволяют студентам пройти обучение за границей. Моим счастливым шансом стала Германия. В Технический университет Дрездена я попала по стипендиальной программе «Объединение по студенческим обменам в странах Центральной и Восточной Европы (GFPS) e.V.». Ее участником может стать студент любой специальности, который перешел на третий курс и хорошо владеет немецким языком (уровень подтверждается сертификатом TestDaF).





Самое сложное испытание — преодоление конкурса. Претендентов на заветную немецкую стипендию немало, а от Беларуси раз в полгода уезжают по обмену всего несколько счастливчиков. Отбор прошла я и студентка из БГУ. Шансы на успех значительно повышает самопрезентация или мотивационное письмо. Мое письмо было интересным, неординарным, выгодно выделяло меня из списка остальных кандидатур, представляло в самом выгодном свете. В нем же я мотивировала выбор немецких вузов, где мечтала учиться. Ну а далее все завертелось — собеседование в Минске, оформление документов, подготовка к поездке. Спасибо моим преподавателям, они помогли осуществить мечту!





Дрезден — город мечты

Для учебы я выбрала Технический университет Дрездена. Во-первых, сам город — это живописный оазис в долине реки Эльба, культурная столица Саксонии, которая покоряет своей красотой, богатой историей, уникальной атмосферой. Сюда стекаются туристы со всего мира! К тому же у Дрездена очень удачное географическое расположение: в полутора часах езды находится Польша, в двух — Прага, совсем рядом — Лейпциг и множество маленьких уютных городков, ну и конечно, до Национального парка «Саксонская Швейцария» с его сказочным ландшафтом рукой подать.

Во-вторых, Технический университет — один из старейших и самых рейтинговых вузов Германии. Здесь на 14-ти факультетах по 120-ти специальностям обучается свыше 36-и тысяч студентов, в том числе интернациональных, которые, получив немецкий диплом, могут успешно строить карьеру в любой стране мира.

Что и как учить — выбор студента

Это очень удобно — не нужно тратить время на дисциплины, не связанные с твоей будущей профессией, и можно полностью сосредоточиться на профильных предметах. Сама я составляла и личное расписание — также потрясающая опция. Можно спланировать учебную неделю так, чтобы посетить все занятия за три дня, а остальное время посвятить самостоятельной подготовке, отдыху, досугу, путешествиям.

Мне были интересны предметы, связанные с германистикой и психологией, — все это пригодится мне в дальнейшей учебе. Преимущество обучения в немецком университете — бесплатные языковые курсы, которые ведут преподаватели-носители языка. Помимо углубленного немецкого, я записалась на начальный курс испанского. Наша педагог, мексиканка Элизабет, с первого занятия общалась с нами только на испанском языке, обучение шло в игровой форме, подключались рисунки, жесты, мимика.

Кстати, иностранные языки можно изучать и с помощью интернациональных студентов. На университетской платформе несложно найти тандем-партнера, который мечтает выучить ваш родной язык. Вы можете взаимно помочь друг другу — обменяться знаниями, а заодно и подружиться!

За время учебы мой уровень немецкого очень вырос. Сложно было только поначалу — понимать немецкоязычные лекции, самостоятельно осваивать объемный материал, писать работы, составлять презентации. Как настоящий студент я много времени проводила в библиотеке — одной из самых больших в Саксонии. В ней царит особая атмосфера тишины, величия, академичности. Здесь разрешено работать до полуночи, можно даже прилечь отдохнуть на удобных диванчиках. А вот ближе к экзаменам найти свободное место в библиотеке практически невозможно.





За плагиат отчисляют

Обучение в Германии совсем не такое, как в Беларуси. На вводном занятии преподаватель знакомит студентов с учебным планом и временем проведения экзаменов, а всю теорию и список необходимой литературы загружает в электронном варианте на портал университета. С этого момента ответственность за процесс обучения полностью ложиться на студентов: какие лекции и семинары посещать, какого преподавателя выбрать, какие темы оставить на самостоятельное освоение, в какой момент начинать работу над рефератом и подготовке к сессии.

Обучение базируется на самостоятельности, умении вовремя организоваться и правильно спланировать свою работу в течение семестра. Свободное посещение лекций и полное отсутствие текущих оценок налагают на студентов немалую ответственность, ведь качество подготовки придется продемонстрировать ближе к сессии.

Это не так просто, например, чтобы написать семестровую работу, мне пришлось «прошерстить» гору литературы в библиотеке. Главное правило — никакого плагиата, за него могут отчислить. Если цитировать информацию, то делать ссылку на автора, если брать за основу какие-то данные, то не из околонаучных источников типа Википедии.

Общежитие с опцией личного пространства

Общежитие для интернациональных студентов — это удобно и практично. До вуза пять минут ходьбы, комфортные условия проживания — каждый студент имеет право на личное пространство, один человек — отдельная просторная комната с современным ремонтом, услуги уборки, wi-fi, невысокая оплата. Ежемесячная аренда обходилась в 200 евро, в то время как в Мюнхене или Франкфурте за аналогичную комнату пришлось бы платить в два-три раза больше. Общая кухня, оборудованная всей необходимой техникой, скорее стала преимуществом моего жилья: здесь собирались все соседи — молодежь разного возраста (учеба в вузе не ограничена возрастом) из разных стран, вместе готовили блюда национальных кухонь, помогали друг другу в учебе, по вечерам устраивали дружеские посиделки, а по выходным — вечеринки.

В общежитии нет вахтеров, не запрещается приглашать гостей, все автоматизировано и снабжено электронными системами безопасности.





Столовая вуза — рай для гурманов

Немцы любят обильную сытную домашнюю пищу, но при этом не брезгуют и фастфудом. Например, Döner Kebab, что-то вроде нашего кебаба, мы часто готовили на скорую руку в общежитии: мясо, овощи-ассорти и зелень заворачиваем в лаваш — быстро, вкусно и бюджетно.

Однако никакая быстрая еда не может конкурировать со студенческими столовыми Mensa! Не только студентам, но и совершенно посторонним людям полюбились горячие обеды и ужины в комфортной обстановке. Ежедневно Mensa предлагала разные варианты комплексного меню стоимостью 3-5 евро. Можно было составить обед и по своему вкусу, для этого достаточно пройтись с подносом вдоль шведского стола и отыскать любимые ингредиенты. Разнообразие блюд очень радовало: и поклонники здорового питания, и вегетарианцы, и мясоеды — здесь все находили что-то вкусное для себя. Причем разные столовые предлагали разные меню, включая в них блюда национальных кухонь — азиатской, европейской, восточной и других. Над интерьером в Mensa здорово потрудились дизайнеры, он стильный и современный, вход в обеденный зал — через электронный турникет, оплата — студенческая карта. Кстати, вузовская столовая через мобильное приложение рассылает студентам информацию о меню и ценах на две недели вперед.





Стипендия покрыла все расходы

Стипендия покрыла все мои расходы на оплату общежития, питание, развлечения, путешествия, покупки. За время проживания в Германии я побывала во многих городах Саксонии (кстати, для студентов Технического университета проезд по всей территории Саксонии бесплатный), отдохнула в Саксонской Швейцарии, Берлине, Австрии, Польше, Чехии. Вместе с интернациональными студентами мы посещали музеи, выставки, городские и университетские мероприятия. Дрезден оказался очень приятным городом и в плане шопинга — множество брендовых магазинов с доступными ценами, к тому же не редки хорошие распродажи.

Совсем небольшие суммы уходили на посещение спортивных секций. На территории вуза их огромное количество — от плавания и йоги до паркура и скалолазания. Запись на занятия через интернет, желающих — море! И не удивительно, ведь стоимость секций всего 15-30 евро за семестр.





Иностранный язык — пропуск в мир возможностей

Я до сих пор под впечатлением. Учеба в Германии — это профессиональный и личностный рост, новые друзья, бесценный опыт самостоятельности и ответственности. Это интересные людей, которые навсегда останутся в памяти. Белорусским студентам советую верить в себя, пробовать участвовать в разных международных программах, и, конечно же, учить иностранный язык — это пропуск в мир больших возможностей.