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Белстат отчитался об уровне жизни в Гомельской области в 2017 году. Вышло «по пятьсот» на семью

  • 12 марта 2018, 13:25
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В среднем семья в Гомельской области в 2017 году жила на тысячу рублей. Не одной отдельной средней зарплаты, а — на всех.

Такие данные опубликовало Главное статистическое управление по Гомельской области.

Согласно выборочному обследованию уровня жизни домохозяйств (семей), средний уровень их располагаемых ресурсов в 2017 году составил 954,7 рублей в месяц.

При этом важно, что в «зачет», то есть, в общую указанную сумму, попадали не только семейные денежные средства, но и стоимость продуктов питания, произведенных на личном подсобном хозяйстве (выращенная на огороде картошка, например), а также полученные в натуральной форме льготы и выплаты.

39,5% своих средств жители региона тратят банально на еду, 33% — на непродовольственные товары. Еще 24,4% расходов приходится на оплату услуг.


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