Фото за минуту до трагедии: новые подробности ЧП на катке в Гомеле

Очевидцы обрушения крыши на катке запомнили сход снежной лавины на головы и безразличие персонала.

Гомельчанка Галина Германенко выбралась 10 марта покататься на коньках со своей взрослой дочерью и будущим зятем. Пришли на вечерний сеанс в надежде, что людей будет немного. На деле оказалось наоборот. В 18 часов на лед вышло около полусотни человек, многие были с маленькими детьми.

На все про все у семьи было 45 минут, но с катанием у Галины не заладилось с самого начала. Сперва не подошли выданные в прокате коньки — шнурки в ботинках оказались короткими. Пару заменили. И снова мимо. В этот раз распушенные концы шнурков не пролазили в отверстия для шнуровки, пришлось обжигать их зажигалкой.

По словам Германенко, персонал катка ситуацию видел, но помощи не предложил. Оплату же взяли по полной — 2 рубля за прокат коньков и 4 рубля за сеанс катания.

По сути, Галина покаталась около 15 минут, но и этого времени хватило, чтобы оказаться в эпицентре трагедии. На каток она вышла в 18:16. Запомнила это время хорошо, потому что посмотрела на часы.

«Я попросила детей сфотографировать меня камерой в телефоне. Мы подъехали к дальнему от входа бортику, я попозировала. Они поехали по кругу, а я осталась у бортика», — вспоминает тот сеанс старшая Германенко.





Дальше началось страшное.

«Сделала буквально пять шагов к центру катка, как раздался хлопок и возле меня провис брезент. Я испугалась, упала на колени и начала от него отползать. Подумала, что рушится металлическая конструкция, и мы сейчас все погибнем», — в голосе Галины до сих пор чувствуется волнение.

Тент начал срываться с тросов со стороны входа на каток. Все произошло буквально за секунды. Вслед за брезентом упала снежная лава. Галина говорит, что в сугробах оказались люди, к ним подбежали быстро оценившие ситуацию посетители катка. К приезду спасателей практически всех откопали.

Галина по инерции сняла коньки и побежала к снежным завалам. Тут же заметила парня дочери, он тоже помогал освобождать людей из белого плена.

«Снега было по пояс. При мне откопали сначала женщину, а потом ребенка», — утверждает Галина.

Когда инициативу в свои руки взяли спасатели и милиция, Германенко ушла со льда. Нужно было еще забрать в прокате оставленный в залог паспорт, а в гардеробе — пакет с обувью. И тут случилось, по ее словам, невероятное. В кармане куртки не оказалось жетона, который ей выдали перед началом сеанса. Строгая же гардеробщица наотрез отказалась отдавать уги.

«Я стояла перед ними без обуви, в мокрых до колена легинсах. Думала, как минимум, услышу извинения за случившееся, а меня начали отчитывать как школьницу. Нет номерка — нет сапог. Хотелось плакать и смеяться одновременно», — очевидность Галину явно шокировала.

Сил спорить с ответственными работниками не было. Решить вопрос помогли дети. Деньги, кстати, за прокат, как и сеанс катания никому не вернули.

«Да мне не нужны те деньги. Голова на месте, кости целы — и слава Богу. Сегодня съездила в травмпункт. Гематомы на обеих ногах, посоветовали прикладывать лед. Так что все хорошо, в понедельник на работу», — улыбается Галина.