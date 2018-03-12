Вопреки обстоятельствам: история Яны, которая не сдалась болезни

Хватит ли вам сил и терпения начать путь к очередной цели, если предыдущий оборвался не по вашей вине, а жизнь решит испытать в очередной раз на прочность? Останется ли в вас столько упорства, чтобы не проиграть обстоятельствам и победить?

Хочу познакомить вас с чудесной восьмилетней девочкой. Сейчас ее главным увлечением осталась игра на аккордеоне. Всегда веселая и очень подвижная, Яна Ермакова еще год назад не оставляла без внимания ни одной детской и спортивной площадки. С легкостью выполняла подъем с переворотом, подтягивание, шпагат и другие упражнения. С четырех лет девочка занималась танцами в хореографической студии «Кропельки», затем два с половиной года спортивной гимнастикой, даже успела получить первый юношеский разряд. И вдруг хромота. Родители забеспокоились и обратились к врачу.





Рентгеновский снимок показал: болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Ее развитие начинается с ухудшения и прекращения кровоснабжения бедренного сустава, вследствие чего он постепенно разрушается и перестает функционировать. Всего у патологии пять стадий, процесс выздоровления может длиться от двух до пяти лет. Отец Яночки Николай Ермаков близко знаком с этим заболеванием. В свое время оно приковало его к больничной койке на два года.

— Нам нельзя было двигаться, — вспоминает он. — Я как представил, что это с моей Яной будет... Старался их с мамой мягко подготовить к самому сложному. А когда доктор сказал, что мы дочку можем забрать домой через три недели, у меня даже дыхание перехватило. Несмотря на обстоятельства, я был счастлив и точно знал, что все будет хорошо.

Родители быстро среагировали, что помогло избежать оперативного вмешательства. Диагноз поставлен на ранней стадии, поэтому были выбраны консервативные методы: на ногу нельзя опираться, желательно соблюдать постельный режим, четыре раза в год курс ЛФК в областной детской больнице медицинской реабилитации «Живица», физиотерапия, массаж.

— Она у нас особенная, — делится мама Ольга Ермакова. — Я понимаю, что патология не такая уж и редкая. Как пояснил нам врач, она составляет 17% от всех суставных нарушений. Чаще ею страдают мальчики, на пятерых заболевших приходится лишь одна девочка. И тут мы отличились.

Сейчас молодая и красивая мама улыбается, с гордостью глядя на диплом II степени и на специальный приз за проявленную волю и мужество, которые завоевала дочь в феврале на международном конкурсе аккордеонистов и баянистов «Мой сябра — баян». А год назад ей казалось, что все закончилось. Куда идти? Что делать? А главное, почему они?





Сегодня родители не задаются этими вопросами. Рады, что их восьмилетняя дочь хорошо учится. Педагог приходит на дом, так как у Яночки временная инвалидность II группы. Индивидуальные занятия родители считают плюсом. Ведь именно сейчас закладывается фундамент для будущего. А главное, Яна продолжает играть на аккордеоне. Музыка, как поделилась с нами девочка, живет в сердце, когда пальчики касаются клавиш — бабочки порхают в душе. Благодаря учителю по специальности Светлане Аверьяновой занятия проходят на дому.





В музыкальных школах это не предусмотрено, но администрация детской школы искусств № 5 пошла навстречу, думаю, они не пожалеют. Ведь талант девочки еще только набирает силу. Во втором классе она изучает произведения третьего и четвертого. Год назад, к сожалению, ей не удалось принять участие в VII открытом региональном конкурсе детского творчества «Маленький принц», на который неординарного и яркого ребенка готовили несмотря на то, что с аккордеоном она была знакома всего полгода.

Сейчас Яна мечтает о щенке породы хаски, который будет катать ее на санках, ведь денежную премию за второе место в конкурсе «Мой сябра — баян» необходимо потратить с пользой и на счастье. К слову, в январе Яна приняла участие в международном интернет-конкурсе «Зимняя карусель», по условиям которого было достаточно отправить видео, где ребенок исполняет музыкальное произведение. Семья очень ждала результатов. Члены жюри даже не догадывались, что конкурсантка не может ходить. Награда не заставила себя ждать. Диплом лауреата III степени фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» в номинации «Аккордеон. Соло» порадовал чету Ермаковых в первый день весны. Больше всех волновались бабушка и дедушка, Татьяна и Виктор Пархоменко. Девочка большую часть своего времени проводит с ними, за что родители им очень благодарны, иначе одному из них пришлось бы оставить работу. Зато все праздники и выходные они вместе, с удовольствием устраивают семейные концерты, которые больше всего любит Ромка, младший брат Яночки. На одном из них даже побывали Дед Мороз и Снегурочка, когда пришли поздравить детей с Новым годом. Девочка благодарила их за синтезатор, который ей подарили в прошлом году, еще не зная о болезни. Ведь инструмент так ей помогает. Чтобы снизить нагрузку, они со Светланой Аверьяновой изучают партию правой руки на синтезаторе сидя на кровати и лишь потом берутся за аккордеон.

Папа шутит, что Янино выздоровление неизбежно, как дембель. Она смеется и ждет, когда врачи разрешат ходить на костылях. Ведь именно тогда ее запишут на плавание. И дочь обязательно обгонит папу на дорожке. Эта кареглазая девчонка советует не отчаиваться, если что-то не получается. Все равно получится, хоть и на 25-й раз, главное — идти к своей цели и стремиться побеждать в музыке, гимнастике, танцах — во всем, что нравится.

Невольно задумываешься, насколько они разные, эти победы. Кому-то необходимо доказать свое превосходство, став лучшим в чем либо. Для кого-то важно спеть гимн родной страны на пьедестале, с гордостью глядя на флаг. Иной мечтает о победе над собственными комплексами и страхами. А кто-то борется с тем, что от него не зависит. Делая это тихо и мужественно, при этом громко заявляя о своем таланте, заставляя многих задуматься о том, что пора ставить цели и достигать их пусть и с 25-го раза.