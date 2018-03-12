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Ночью в Новобелице сгорели три автомобиля — фото, видео (обновлено)

  • 12 марта 2018, 10:02
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Сегодня ночью в Гомеле сгорели три машины. Сперва загорелся Renault, но соседним авто тоже не повезло: огонь задел Toyota и Opel.

О происшествии редакции «Сильных Новостей» сообщил Роман Высоцкий.

По словам читателя, фото было сделано с дома по адресу ул. Ильича, 192а. Еще в два часа ночи все было спокойно, утром же жители двора увидели шокирующую картину.


В пресс-службе МЧС рассказали, что инцидент произошел на Ильича, 186-а. Ночью, в 03.08, поступила информация о происшествии, после чего спасатели прибыли по адресу и ликвидировали возгорание. Из людей никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается, не исключена версия поджога.



Фото — Роман Высоцкий и МЧС


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