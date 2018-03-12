Морепутешествий:

Весны не будет? Погода в Гомеле на неделю

  • 12 марта 2018, 09:38
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Уже началась вторая декада марта, а сугробы за окном так и не собираются таять. Есть шанс, что на этой неделе весна все-таки доберется до Гомеля. Но надолго ли?

В начале неделе будет облачно и ветрено, однако столбик термометра ниже нуля опускаться не планирует. Во вторник днем синоптики прогнозируют до +9°C, но уже в среду на протяжении всего дня будет лить дождь, а термометр не покажет выше +4°C. В четверг снова дожди, но на улице потеплеет до +8°C.

Казалось бы, весна уже одной ногой в Гомеле, да не тут-то было: в пятницу снова −2°C и метель.


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Места: Гомель (21766)

Метки: Погода (1777), Главное (5721)

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