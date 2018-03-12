Весны не будет? Погода в Гомеле на неделю
- 12 марта 2018, 09:38
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В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)
В Гомеле 56-летняя женщина поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла
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В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)
В Гомеле 56-летняя женщина поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла
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