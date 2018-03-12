У пострадавшей на катке гомельчанки легкая травма головы

Молодая женщина, пострадавшая после инцидента в Гомеле в субботу, когда на посетителей катка обрушилась брезентовая кровля со снегом, пока остается в больнице, передает корреспондент Sputnik из Гомеля.
В результате происшествия госпитализация понадобилась пятерым посетителям крытого катка. Их на машинах скорой помощи отвезли в областную клиническую больницу.
После осмотра специалистами двое взрослых и двое детей сразу же были отпущены домой, одну женщину оставили в больнице.
«Молодая женщина сейчас находится в нейрохирургическом отделении № 1. У нее легкая сочетанная травма головы, пациентка в ясном сознании, ее состояние удовлетворительное», — сообщил Sputnik врач-нейрохирург Михаил Олизарович.
Пациентка останется в больнице еще несколько дней под наблюдением специалистов. По словам Олизаровича, это обычная в таких ситуациях практика.
Как сообщалось ранее, 10 марта во время вечернего сеанса под тяжестью снега оторвалась от тросов часть брезентовой кровли катка в Гомеле. Снег засыпал половину ледового покрытия и территорию у бортиков. Во время инцидента на катке находились 65 человек. Большинство отделались легким испугом, но были и пострадавшие, которых доставили в больницу.
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