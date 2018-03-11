Фотофакт: в Гомеле на сайте объявлений даром отдают снеговика, обещают доставку на оленях

  • 11 марта 2018, 17:24
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9 марта на сайте объявлений появился необычный пост — в Гомеле в добрые руки отдают снеговика.

Если верить автору, то снеговик, появившийся на свет в международный женский день, должен радовать глаз вплоть до 29 марта.


Состав почти натуральный: 99,9% вода, 0,1% техническая соль. В комплекте три снежный шара, морковка, сухие ветки и немного гуаши. В подарок не прочь отсыпать снега.

Несмотря на то, что снеговика отдают бесплатно, то на доставку придется раскошелиться. Сумма не указана, но таинственный ИП Рудольф обещает доставку в любую точку Беларуси на оленях.

Нашлись ли желающие приобрести снежного друга, история умалчивает.


gomel.today
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Метки: Общество (29227), Шапито (400)

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