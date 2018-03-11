Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле
11 марта 2018, 15:55
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В Гомеле выясняются причины обрушения части кровли на сезонном катке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло во время сеанса катания. 5 человек были доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. После осмотра медиками четверо из них, включая двух детей, были отпущены домой, одна женщина госпитализирована.
Галина точно знает время происшествия — 18.32. За 13 минут до окончания сеанса она посмотрела на часы. И сразу услышала приближающийся шум.
Галина Мартыненко, очевидец:Слышу шумит. Обернулась, увидела падение. Стала двигаться быстрее, шло как лавина. Я не понимала, успею ли сама. Потом присела, стала двигаться, отползать, потом увидела, что остановилось все. Пошла к выходу.
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Сама Галина бросилась искать жену брата: женщина оказалась под завалами. Паники не было: работники катка и очевидцы, в том числе и те, кто пришел на следующий сеанс, уже через мгновение после обрушения извлекали людей оказавшихся в снежном плену. К месту ЧП мчались автомобили скорой медицинской помощи и спасателей.
Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:В 18.37 спасатели подразделения выехали на место обрушения кровли ледового катка. По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло обрушение тросов легкой кровли. Сооружение 30 на 70 метров. Еще до прибытия спасателей из-под снежного плена администрацией ледового катка совместно с очевидцами были извлечены 5 человек — 3 взрослых, 2 детей — 7 и 10 лет.
После осмотра врачей четверо пострадавших были отпущены домой. Госпитализирована лишь одна женщина.
Михаил Олизарович врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:
Пациентка находится в удовлетворительном, стабильном состоянии. После обследования каких-то угрожающих жизни травм не выявлено.
Расчистка ледовой арены продолжалось больше часа. К работам оперативно привлекли сотрудников ОМОНа, РОВД, ГАИ и даже курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Нужно было убедиться, что под снегом никого не осталось.
Очевидцы говорят, что во время катания отчетливо слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега. Но и подумать не могли, что это так опасно.
Александр Добриян, СТВ:За моей спиной хорошо видно, что основа конструкции катка — это две металлические арки. К ним крепится огромный шатер из полимерного материала. По периметру в нем продеты тросы, которые отвечают за натяжение скатов. Именно один из этих тросов и стал слабым звеном приведшим к обрушению кровли.
До поздней ночи на месте происшествия работала группа Следственного комитета. По факту обрушения кровли начата официальная проверка, назначен ряд технических экспертиз.
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