Под Брянском «КамАЗ» смял легковушку: 23-летняя гомельчанка погибла, водитель в больнице

В пятницу, 9 марта, в аварии под Брянском погибла 23-летняя гомельчанка.

В тот день гомельчане на Peugeot 307 двигались со Стороны Смоленская к Орлу, когда на 14 километре автодороги «Обход города Брянска» водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ» с полуприцепом, сообщает портал «Брянск Новости».

23-летняя девушка погибла на месте происшествия. Ее спутнику, водителю Peugeot, повезло больше: он госпитализирован с диагнозом ушиб легкого, закрытый оскольчатый перелом лонной кости.

Как стало известно редакции «Сильных Новостей», через месяц пара из Гомеля планировала связать себя узами брака. Родственники погибшей предпринимают все попытки, чтобы выяснить подробности аварии: на данный момент они разыскивают свидетелей и записи с видеорегистраторов в социальных сетях.