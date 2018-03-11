Под Брянском «КамАЗ» смял легковушку: 23-летняя гомельчанка погибла, водитель в больнице
- 11 марта 2018, 11:53
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В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)
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У погибшего в ДТП на переезде милиционера остались двое детей
В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)
В Гомеле 56-летняя женщина поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла
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