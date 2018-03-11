Видеофакт: футбольный матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» в Бобруйске был остановлен из-за массовой драки между футболистами

  • 11 марта 2018, 11:07
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10 марта 2018 года в Бобруйске на стадионе им. Алексанра Прокопенко в 17 часов начался товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо». На 15 минуте столичная команда забила гол.

На 75-й минуте товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» был остановлен из-за массовой драки.

Остановилась игра при счете 0:1.


bobr.by
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