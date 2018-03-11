В Гомеле в день выборов президента РФ будет работать избирательный участок

Уже в следующее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента РФ. Россияне, проживающие в Гомеле, также смогут принять участие в голосовании.

Оставить свой голос можно будет с 8.00 до 20.00 в Гомельском областном общественно-культурном центре по адресу ул. Ланге, 17. При себе нужно иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации (внутренний или заграничный). Вид на жительство основанием для участия в голосовании не является.

На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

В случае возникновения дополнительных вопросов получить информацию можно на сайте Российского центра науки и культуры в Гомеле или по телефону +375 (232) 31-54-15.