КГК: Cтроительные организации области завысили стоимость работ более чем на миллион рублей

Комитет государственного контроля Гомельской области проверил положение дел в строительном комплексе области.

В пресс-релизе ведомства отмечается важная роль реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей организаций промышленности стройматериалов и домостроительных комбинатов. Так, на ОАО «Гомельстекло» освоен выпуск ламинированного и полированного стекла, на ОАО «Гомельстройматериалы» — минераловатных теплоизоляционных плит, на ОАО «Мозырский ДСК» и ОАО «Гомельский ДСК» — железобетонных изделий для более эффективных серий крупнопанельного домостроения, на ОАО «Гомельжелезобетон» — железобетонных изделий для жилых домов серии «широкий шаг».

В то же время, по итогам 2017 года прибыль строительных организаций по отношению к 2016 году сократилась вдвое, в полтора раза уменьшилась рентабельность продаж, снизилась производительность труда.

В ходе проверок 3 из 5 проверенных организаций не были обеспечены условия для осуществления производственного процесса — отсутствовали необходимые материалы, простаивала строительная техника, отсутствовал необходимый инструмент для работы, что повлекло вынужденные простои работников, снижение производительности труда, рост себестоимости выполняемых работ.

Проверками установлены факты необоснованного сотрудничества с посредниками при закупках строительных материалов и услуг, что отражается на конечной стоимости строительства объектов. Одним из таких примеров является перечисление коммерческим структурам платы за аренду машин и механизмов, которые фактически строительными организациями не используются.

Одним из крупнейших подрядчиков области допущено устройство части конструкций жилого дома из некачественного керамического кирпича, которые в последствии пришлось демонтировать за собственный счет.

С целью улучшения своего финансового состояния строительные организации нарушают законодательство при определении стоимости работ по строительству объектов и незаконно получают средства бюджета и льготные кредиты, что приводит к необоснованному удорожанию производственных и социальных объектов.

В 2016-2017 г.г. такие факты были установлены в каждой проверенной организации. Общая сумма выявленных завышений (более 1 млн. руб.) после вмешательства Комитета области возвращена заказчикам и исключена из стоимости строительства объектов.