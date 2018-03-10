В Гомеле завершены спасательные работы на катке, с кровли которого упал снег. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Сообщение о том, что в Гомеле на пересечении проспекта Речицкого и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка поступило по прямой линии 103 от дежурного 10 марта в 18.37.

По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет. Все пострадавшие госпитализированы. Со слов врачей, их жизнь находится вне опасности.

Работники МЧС незамедлительно организовали работы по расчистке снега, дополнительно привлечены курсанты Университета гражданской защиты МЧС, сотрудники ОМОН, РОВД, ГАИ.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Беларуси



























