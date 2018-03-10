В Гомеле с крыши катка упал снег. Есть пострадавшие, среди них — дети (обновлено)

  • 10 марта 2018, 19:05
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Сегодня в Гомеле примерно в 18.30 с крыши крытого катка на Косарева на посетителей упал снег. По словам наших читателей, в результате происшествия «многих посетителей придавило».

На место происшествия прибыло много машин МЧС и скорых. «Около 10 скорых и 7 МЧС. Спасательные службы продолжают подъезжать», — сообщают читатели.

— Я был на этом сеансе, — рассказывает Игорь Мармылёв. — Обрушение прошло мгновенно, снегом повалило борты на людей. Помогали доставать, все живы, достали к приезду первых скорых. Вроде все друг друга нашли. Но была зона полностью под снегом. Надеюсь, там никого не было. Приехали МЧС, занялись там поиском.

—  Я сидела и услышала крики, выглянула в окно, тент уже лежал, — пишет Дарья Сергеевна. — Из-под тента доставали 2 людей (те, кто катался). Один, видимо, сам встал (мальчик, было видно маленький) и пошел уже, а другой лежал и вокруг него было много людей, все кричали «Скорую», «Смотрите ещё», охранник бегал туда-сюда. Приехала первая скорая и МЧС ( но как всегда во дворах машин куча, и они не смогли нормально проехать). Прибежала скорая и унесли (вывели, так и не увидела) одного, потом вышли все с катка, разрезали тент и МЧС сейчас раскапывают.

По предварительным данным, кровля не выдержала тяжести снега, лопнули троссы. В МЧС сообщили, что пять человек в больнице, двое из них — несовершеннолетние. Одному из ребят 7 лет, второму — 11. Их жизни ничего не угрожает.

Фото - Виталий Савусь

Фото - Денис Терновский


фото - ЧП Гомель





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