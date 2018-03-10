Фотофакт: гомельчанин сравнил мартовскую погоду в этом и прошлом году

  • 10 марта 2018, 12:53
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Пользователь твитера @Lasteg выложил фото, на котором можно сравнить погоду 8 марта этого и прошлого года.

Сравнение, конечно, не в пользу нынешней зимы. На прошлогоднем снимке снег почти не видно, а чтобы убедиться в том, что весна еще не вступила в свои законные права в этом году, достаточно выглянуть за окно и поглядеть на сугробы.



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Места: Гомель (21746)

Метки: Погода (1776)

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