Фотофакт: гомельчанин сравнил мартовскую погоду в этом и прошлом году

Пользователь твитера @Lasteg выложил фото, на котором можно сравнить погоду 8 марта этого и прошлого года.

Сравнение, конечно, не в пользу нынешней зимы. На прошлогоднем снимке снег почти не видно, а чтобы убедиться в том, что весна еще не вступила в свои законные права в этом году, достаточно выглянуть за окно и поглядеть на сугробы.