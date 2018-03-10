Оставил людей без квартир и денег. Дело предпринимателя, так и не построившего многоэтажку на Тельмана, передано в суд

В Гомеле завершено расследование по скандальному делу о строительстве девятиэтажного дома в центре города. Предприниматель, взявшийся за проект, оставил без денег и квартир около 30 гомельчан. Прокуратура области, изучив материалы расследования, направила их для рассмотрения в суд.

39-летний предприниматель, ныне обвиняемый в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, должен был возвести два девятиэтажных дома с парковкой в центре города на улице Тельмана. Один построить удалось, хотя его качество вызвало у новоселов множество нареканий. А вот второй так и остался в планах фирмы, несмотря на то, что дольщики профинансировали свои квадратные метры через жилищные именные облигации. Поначалу коммерсант переносил сроки ввода объектов, а после практически перестал выходить на связь. Для того, чтобы добиться разбирательства, люди, потерявшие деньги, отправились по инстанциям. Предприниматель был задержан только после того, как в дело вмешалась финансовая милиция КГК Гомельской области и областная прокуратура.

Предварительное расследование показало, что коммерсант, объявив о строительстве второго дома, практически не имел возможности реализовать это обязательство. Деньги же, поступившие от дольщиков, как предполагается, направлял на то, чтобы устранить дефекты в первой девятиэтажке... Старший помощник прокурора области Татьяна Роднева уточнила детали:

— По результатам расследования ущерб, причиненный потерпевшим по делу, превысил 1,8 миллиона рублей. На данный момент обвиняемый возместил около 700 тысяч. На его имущество наложен арест.