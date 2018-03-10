Фотофакт: в Поколюбичах отделение банка работает по очень странному графику

Читатель «Сильных новостей» поделился снимком графика работы отделения «Беларусбанка» в Поколюбичах. Если верить табличке, то банк работает только один день в неделю.

Отделение банка работает с 10:00 до 18:00 и обедом с 14:00 до 15:00. При этом в предпраздничные дни в банке сокращенный день — он заканчивает работу на час раньше.

С чем связано, что в деревне, где живут больше трех тысяч человек, банк работает всего один день в неделю — неизвестно. Благо, если попасть в банк понадобится в другой день недели, то жители Поколюбичей могут это сделать в Гомеле — деревня расположена в километра от города.