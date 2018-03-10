Умер уроженец Гомеля, дипломат Валентин Величко, который 15 лет был послом Беларуси в Украине

  • 10 марта 2018, 09:25
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На 74-м году ушел из жизни дипломат, кандидат экономических наук Валентин Величко, сообщает БелТА.

С 1968 по 1993 год работал на разных должностях в Гомельском обкоме комсомола, Гомельском областном совете профсоюзов, Советском райкоме КПБ г.Гомеля, Гомельском облисполкоме, Совете объединения профсоюзов Гомельской области.

Был в числе первых послов суверенной Беларуси. В 1993-1997 годах возглавлял посольство Беларуси в Латвии, был аккредитован в Финляндии по совместительству.

В 1997-1998 годах занимал пост министра по делам Содружества Независимых Государств Республики Беларусь.

С 1998 по 2001 год работал на руководящих должностях в системе МИД Беларуси: посол по особым поручениям, первый заместитель министра иностранных дел.

С 2001 по 2016 год являлся послом Беларуси в Украине.


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