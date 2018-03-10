Умер уроженец Гомеля, дипломат Валентин Величко, который 15 лет был послом Беларуси в Украине
- 10 марта 2018, 09:25
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