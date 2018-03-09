Служебная собака в Гомеле нашла спрятанный в сугробе насвай

  • 09 марта 2018, 17:15
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Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, первоначально милиционеры задержали 25-летнего жителя Гомельского района, который подозревался в хранении и реализации насвая, пишет БелаПАН. В начале февраля он уже привлекался к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, первоначально милиционеры задержали 25-летнего жителя Гомельского района, который подозревался в хранении и реализации насвая, пишет БелаПАН. В начале февраля он уже привлекался к административной ответственности.

Милиционеры владели информацией, что молодой человек прибыл на рынок «Центральный» не с пустыми руками. Однако при задержании у него нашли незначительное количество насвая. Большую часть он спрятал в снегу, но где именно, говорить отказался.

К поиску тайника подключили милиционера-кинолога войсковой части 5525 вместе со служебной собакой по кличке Дора. Последняя, взяв след, привела оперативников к сугробу. Раскопав снег, сотрудники нашли два целлофановых пакета с зеленым веществом внутри.

Общий вес изъятого некурительного табачного изделия составил 2.180 г. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 16.10 КоАП, он арестован на 15 суток.


Naviny.by
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