Кто такой «войсовер» и как Кирилл из Гомеля зарабатывает на жизнь тем, что ему дала природа — шикарным голосом

Кто эти люди, чьи голоса за кадром рекламных роликов? Они так уверено говорят, что мы начинаем хотеть именно этот шампунь для длинных волос, даже если наша стрижка под «единичку».

Мы слышим прекрасный баритон, который призывает нас купить билеты на концерт, или сходить в кино на премьеру. В машине из динамиков, опять же, чей-то голос желает нам «доброе утро» и рассказывает о погоде на сегодня. Кирилл Дубковский — войсовер, диктор, саунд-дизайнер, ведущий и ди-джей на радио. Он рассказал «Сильным новостям» о внутренней «кухне» профессии, где рабочий инструмент — голос.





Творческий путь Кирилла начался еще со школьной скамьи. Даже во время учебы в гомельском университете имени Франциска Скорины на учителя химии и биологии, начиная с первого курса, он работал в ночных клубах и концертных площадках Гомеля. В конце первого учебного года прошел кастинг на городском радио:

«Мне дали прочитать текст на русском и на белорусском языках. Конечно же, я сделал это очень плохо и непрофессионально. Но мне в итоге перезвонили и пригласили на стажировку, после которой меня включили в эфир. Я вел программу поздравлений. Меня хватило на несколько лет, и я ушел. Пробовал себя в сторонних профессиях. Даже работал по специальности. Но мне стало банально скучно от всей этой бюрократии и бумажек».

Кирилл не собирался возвращаться на прежнее место работы. Купил свою первую звукозаписывающую аппаратуру и стал работать дома. Признается, что условия были ужасные. Тем не менее, заказчики были из России и Украины. Они присылали текст, он его озвучивал и отправлял посреднику, который монтировал рекламный ролик.





Войсовер — человек, который озвучивает закадровый текст. В интернете есть специализированные сайты, где можно размещать свое портфолио, и заказчики сами находят нужный им «голос». На этом Кирилл решил остановиться — озвучивать рекламу, работать самому на себя, никаких бумажек и графика. Нарабатывал клиентскую базу и однажды прислал свое портфолио на городское радио:

«Я предложил озвучивать рекламные ролики. Но мне сказали, что в Гомеле так нельзя, приходи к нам, попробуем тебя на место ведущего, тем более что опыт работы у меня уже был. Пришел, почитал текст в микрофон. Нужно было еще учиться и учиться. С каждым годом опыта становится все больше. И уже перестаешь допускать прежние ошибки. Если послушать старые записи, я не понимаю как люди за это вообще платили. Сейчас я ди-джей утреннего линейного эфира, который длится три часа. Это должен быть быстрый, динамичный, содержательный эфир. Самое тяжелое на радио — держать внимание слушателя. Мы сами и звукорежиссеры и редакторы. Плейлист формирует программа, но наша задача информационно разбавлять эфир».

Сейчас Кирилл Дубковский работает на радио, хоть это и основная работа, озвучку роликов он не бросил. С каждым годом его портфолио пополняется интересными работами, а голос становится все более узнаваемым.

Войсоверы и ди-джеи на радио как «темные лошадки» — их голоса знает весь город, но кто может подумать, что утром в маршрутке на соседнем сиденье едет именно «тот самый голос». По словам Кирилла, после мероприятий, где он выступает в роли ведущего, иногда подходят люди со словами «Это ж вы?!», что, безусловно, ему приятно.

Но поверьте, в общении с Кириллом вы никогда не скажете, что он ведет себя как «заморская» звезда. Скромный, открытый и приятный в общении. Ну и, конечно же, слушать его можно бесконечно. А задавать вопросы хочется один за одним. Устроиться поудобнее, взять чашечку вкусного чая, и расспрашивать Кирилла обо всем, начиная с похода в детский сад, и заканчивая как он планирует провести лето. Кто-то слушает аудиокниги или медитирует, чтобы успокоить нервы, а в нашем случае достаточно просто провоцировать Кирилла разговаривать.

У гомельского войсовера нет рабочего графика как такового. После официальной работы он продолжает работать дома, периодически проводя ночи напролет с микрофоном. Иногда и не одну ночь без сна, все зависит от дедлайнов, но в работе на радио это не сказывается, этим прекрасен живой эфир, где можно легко скрыть хроническое отсутствие сна. Даже известные теле- и радио-ведущие допускают массу оговорок в эфирах:

«Иногда бывает физически тяжело, бывает плохое настроение, что-то в личной жизни случилось. Надо постоянно быть позитивным. Даже слишком позитивным. Ты заходишь на работу, и просто "пролистываешься" до функции рабочего настроения. У меня был очень забавный случай, когда я работал на очень популярное московское интернет-радио. Самое смешное, что я у меня была возможность делать это из дома. Мне достался утренний эфир. У меня был доступ к сайту, оборудование. Я садился буквально в майке и трусах на стул в Гомеле и рассказывал, где пробки и какая погода в Москве».

На вопрос о карьерном росте Кирилл не задумываясь отвечает: «Состояться в профессии. Раньше я думал о переезде. Сейчас, находясь в Гомеле, у меня есть возможность участвовать в разнообразных проектах. Я общаюсь с людьми из зарубежья и СНГ, и это дает возможность делать что-то интересное. Мыслей уехать больше нет».

Есть у Кирилла особенность, которая определенно выделяет его на фоне других гомельчан — он любит свою работу, и то, чем занимается. Даже если проект бесплатный, но интересный — он обязательно примет в нем участие. На работу он ходит с улыбкой, а по утрам просыпается счастливым. И нет оснований этому не верить. Его социальные сети сплошь из рабочих моментов и новых проектов, в которых он принимает участие.

«Я нашел ту работу, тот коллектив, то направление, в котором мне очень комфортно. Я уже не представляю себя без радио. Это болото, в котором я — лягушка, и никуда не хочу уходить. Это дело моей жизни. Я всегда любил радио больше чем телевидение. Даже если я буду уставать, я все равно буду этим заниматься. У нас реально крутая команда. Мы постоянно друг друга подкалываем. Например, в прямом эфире на голову могут что-то повесить, что будет мешать мне работать. Иногда в тексте что-то добавляем у коллег, нужно быть очень внимательным, чтобы не проколоться. А сейчас у нас все эфиры ведутся в прямой онлайн-трансляции на сайте радио. Чувствую себя как участник известного шоу».

Больше всего нас интересует, что делать, когда «рабочий» инструмент устает и как его беречь. Оказывается, для людей с голосовыми профессиями есть ограничения на определенное количество часов, после которых необходимо отдыхать. Но Кирилл их игнорирует.





Профессиональное выгорание не про него. «Потерять» голос или осипнуть он тоже не боится. Один взгляд на ноги Кирилла и понимаешь, пока весь Гомель создает очереди в аптеках за противопростудными, он бесстрашно носит зимой кроссовки и модные короткие джины. Болеет он редко, максимум два раза в год, а если такое происходит, его сразу отправляют на больничный. Работать в таком состоянии невозможно, аудиодорожку не обманешь, нужно ждать полного выздоровления:

«Есть желание работать, зарабатывать. Я стараюсь быть доступным 24 часа в сутки. Могу послушать музыку, когда устаю. У меня есть специальная папка "понедельник", где музыка, которая поднимает мое настроение моментально. Работать приходится очень много. Хорошо, что мои друзья не интересуются моей работой, и с ними я могу отдыхать. Они не спрашивают меня о моих проектах, и когда мы собираемся, я могу быть молчаливым. Лучшим подарком для меня — быть недоступным неделю. В выходные я стараюсь не работать и выключаю телефон».





Но не на все проекты Кирилл дает положительный ответ. Старается избегать заказов, когда к нему обращаются с сомнительными темами, где необходимо озвучивать политические или религиозные ролики, тем самым выражать какую-то точку зрения, рассказывать информацию, в которой он не будет уверен. Не все решают деньги, говорит войсовер, даже когда предлагают большую сумму, он обрубает все контакты с заказчиками.





Каждый работник создает определенную атмосферу на своем рабочем месте, чтобы быстрее настраиваться на рабочий лад. Многие из нас соблюдают утренний ритуал с чашкой кофе и конфеткой от заботливой коллеги, но у войсоверов все наоборот. Никакого кофе, шоколада, минеральной воды, орехов за час до записи. Как последствие — лишний шум на звуковой дорожке, который потом очень сложно вычистить от голосовых артефактов после той самой конфетки. Рецепт хорошей работы для Кирилла — начинать работу голодным и максимально собранным.





Кирилл живет здесь и сейчас. Он старается ничего не планировать на длительный период, он скорее как человек-хаос. А еще у него есть маленький секрет, который удивляет его окружение — его часы спешат на полчаса вперед. Это не только чтобы везде успевать, но еще и попытка бороться с природной ленью. Кем он будет через десять лет, он даже не задумывается. Для него это сложный вопрос, ответ на который дается ему с трудом.

«Я надеюсь, что я останусь в этой профессии. Будет получается еще лучше. Появится еще больше интересных проектов. Вот есть люди, которые хотят знать будущее. Я не один из них. Я не тот, кто пойдет к гадалке. Последнюю женщину на улице, которая хотела рассказать мое будущее, я угостил бутербродом с колбасой, и попросил ничего мне не говорить».



