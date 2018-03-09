В Гомеле милиция задержала налетчиков на магазин. Они похитили 4 бутылки водки и угрожали ножом охраннику

В Гомеле милиция задержала налетчиков на магазин. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БелТА.
В милицию 7 марта поступило сообщение от директора магазина, который находится в гомельском микрорайоне Энергетиков. Трое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения похитили четыре бутылки водки. Работники торгового предприятия совместно с охранником решили остановить компанию. Неизвестные уже вышли из торгового зала на улицу, но охранник догнал одного из злоумышленников и сумел забрать бутылку спиртного. Другой налетчик, достав из кармана нож, стал угрожать сотруднику охраны магазина. Мужчина вызвал милицию. Налетчики тем временем скрылись.
Оперативники Советского РОВД Гомеля совместно с группой задержания Департамента охраны МВД, установив личности нападавших, спустя 40 минут нашли всех участников преступления. Троица уже успела осушить одну бутылку спиртного. Остальное похищенное было изъято вместе с магнитными замками, которые используются для защиты товара от кражи.
По подозрению в совершении разбойного нападения задержаны гомельчанин и двое жителей агрогородка Урицкое. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой).
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