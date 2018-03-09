Видеофакт: в Гомеле горела «Пежо», припаркованная у подъезда

  • 09 марта 2018, 12:16
  • 2703
  • 0



«Легковушка» 1999 года выпуска загорелась 6 марта около девяти вечера.

На записи видно, как из моторного отсека авто вырываются языки пламени. Как сообщает Гомельский ОУМЧС, в результате пожара никто не пострадал. Основная версия ЧП — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


gomel.today
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21739)

Метки: Авто (5037), ДТП и ЧП (115)

Комментарии правила

Окнаград 05/03 - 11/03:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 07/03 18:00 - 10/03 21:59:

Самое читаемое