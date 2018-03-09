«Я купила эти тапочки, которые она просила. Но уже для того, чтобы положить их в гроб и отправить в последний путь». Истории гомельчан, утративших своих близких

Иногда мы не обращаем внимание на простые вещи. Мы живем и хотим верить, что завтра мы успеем доделать то, что не успели сегодня, отправиться в запланированное путешествие, или выполнить данное близкому человеку обещание. А что если этот день может не настать?

Вряд ли мы когда-нибудь сможем спокойно говорить о смерти, ведь это боль, слезы, депрессия, отрицание потери. Смириться, что уходят любимые и родные, невозможно. Проходят годы, раны не затягиваются, а память в сотый раз перекручивает лучшие моменты их жизни. А еще в памяти постоянно крутятся секунды, незначительные моменты в жизни, которым сразу не предалось значение. То, что не успели сделать, что забыли или на что не обратили внимание. Какие-то мелочи, но проходят годы, а ощущение незавершенности в прямом смысле причиняют физическую боль. Наши герои нашли в себе силы, сквозь слезы, рассказать о тех, кого больше нет рядом с ними. Рассказать, что они планировали сделать, но не успели. Без имен, без дат, просто истории гомельчан, которые даже спустя время остаются в памяти.





«Диффенбахия»

Мой дедушка был самым лучшим дедушкой на свете. Он жил не в нашем городе, и виделись мы с ним очень редко. Я приезжала к нему на юбилей, а в гостиной росло огромное дерево диффенбахии. И так разрослось, что ветки упирались в потолок. Я постоянно его рассматривала, потому что у нас дома растений совсем не было, а тут такая красота. Договорились с дедушкой, что перед моим отъездом он отрежет мне веточку, чтобы я смогла посадить у себя дома и вырастить такое же дерево.

До отправления поезда 10 минут. Дедушки все нет и нет. В ночь перед отъездом я ночевала у сестры. Стоя на перроне, я гнала мысли от себя, что он не мог забыть, может пошел не на тот путь, я ждала его. И вижу, бежит со всех ног, а в руках коробка с растением. Не удержалась и расплакалась. Успел.

Дедушки нет уже несколько лет. Диффенбахия уверенно пустила корни, прижилась в огромном горшке. Это первое мое «самостоятельное» растение. Когда пересаживала с другом, все просила его, пожалуйста, только сделай все правильно. Это все, что у меня осталось от дедушки. Все самое дорогое. Теперь у меня растет такое же дерево, как и у него. А я все думаю, а вдруг бы он тогда не успел. До сих пор плачу, когда вспоминаю, как он переживал, что мог не успеть отдать мне диффенбахию.

«Не гоняй!»

Наши отношения только начались. Он купил новую машину, но водил старенький бус брата. Они построили гараж, собирались заниматься ремонтом машин.

Он всегда восхищался тем, как я вожу. Перед сном написал мне «не гоняй». Ни «пока», ни «спокойной ночи», ни «до завтра». А именно «не гоняй».

Утром он уехал из страны по делам. Я, его мама и брат тоже хотели ехать с ним, но он не разрешил. В обед мне позвонили и сказали, что он разбился. Вылетел с дороги.

Я помню каждую секунду нашей с ним жизни, но его последняя фраза постоянно в моей голове.





«Подарок»

Его не стало внезапно. Позвонил брат и сказал, что нашего отца больше него. Конец декабря, канун Нового года. В Гомеле ужасно холодно, а в Одессе, где он жил, светило солнце.

Заботливый отец, внимательный дедушка. Куда бы мы с ним ни ходили, он со всеми был вежлив. Знал, как поживают внуки продавщицы кваса. Спрашивал о здоровье сестры соседки. И даже с продавцом окон мог заболтаться минимум на час. Типичная одесская интеллигенция. Мы виделись очень редко, но всегда были на связи и держались в курсе всех последних событий. Каждый Новый год он присылал денежный перевод, чтобы мы с детьми купили себе подарки к празднику.

Ему было 83 года. Нелепая смерть.

После похорон мы вернулись в город. И через день почтальон принес уведомление с почты — отец прислал подарок к Новому Году. В руках извещение, а его уже нет. Подарок с того света. Я старалась держаться все похороны и дорогу домой. Но больнее всего мне стало именно в тот момент. Так хотелось позвонить и сказать спасибо.

«Тапочки»

Мы с матерью гуляли по универмагу. Это был 1993 год. На витрине она увидела домашние тапочки. Попросила меня их купить, сказала, что старые совсем потрепались. У меня оставались последние десять рублей, но через пару дней должно было прийти пособие на детей. Я подумала, что тапочки могут подождать. Пообещала ей принести их чуть позже.

Через несколько дней друг семьи убил мою мать. Она умерла в реанимации от потери крови. Сразу была в сознании и просила побыстрее отпустить ее домой. Ведь дома ее ждали внуки.

Я купила эти тапочки, которые она увидела на витрине. Но уже для того, чтобы положить их в гроб и отправить в последний путь.

Тапочки, которые 25 лет не выходят у меня из головы. Обыкновенные домашние тапочки, которые она попросила меня купить.