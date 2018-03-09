Весна все ближе, но зима не сдается: погода в Гомеле на выходные

  • 09 марта 2018, 11:09
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Треть марта позади, но весна в Беларуси все никак не вступит в свои права.

От снега в Гомеле уже и так ни пройти ни проехать, но на выходных насыплет еще немного. Температура в субботу и воскресенье будет колебаться от −4°С до +1°С.


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Места: Гомель (21739)

Метки: Погода (1775), Главное (5712)

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