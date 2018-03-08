Ирландские танцы, тематический квиз и перформанс. Как отпраздновать День святого Патрика в Гомеле

Если вы в душе настоящий ирландец, а поездка в Дублин пока не по карману, то пришла пора задуматься о праздновании Дня святого Патрика.

Ежегодно 17 марта во всем мире отмечают День святого Патрика (St. Patrick’s Day) — небесного покровителя Ирландии. Присутствие в Гомеле настоящей школы ирландского танца позволяет городу не оставаться в стороне от этого своеобразного международного дня ирландской культуры. Уже традиционно студия «Кружево шагов» приглашает всех желающих на праздник.

Помимо веселья, песен и настоящих ирландских танцев от «Кружева шагов», гостей ждут тематический квиз от Mind Storm, перформанс Театра открытых и история святого Патрика, рассказанная светом, от художника Саши Грапо.

Возможность почувствовать себя ирландцем предоставится 17 марта в баре «UNDERGROUND» (ст. «Центральный», пл. Восстания, 1), начало в 18:00. Вход 7 б.р.

Дополнительные подробности можно узнать во встрече «ВКонтакте», посвященной мероприятию.

К слову, святой Патрик почитается не только католической церковью, но и православной. Считается, что Патрик не только крестил зеленые земли Эйры, но и прогнал из Ирландии змей, а также принес на острова письменность.



